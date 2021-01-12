إشادة ديمقراطية ببطولة شرطى منع أنصار ترامب من الوصول لقاعة مجلس الشيوخ

أشاد نواب ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي بالدور الذى لعبه ضابط شرطة من اصل إفريقي في توجيه حشد غاضب من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بعيدا عن قاعة مجلس الشيوخ، خلال أحداث الأربعاء الدامية التى اقتحم فيها أنصار ترامب مبني الكابيتول في واشنطن.

وعرضت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، مقطع فيديو، يظهر ضابط الشرطة ويدعى يوجين جودمان، يشتت انتباه مجموعة من مثيري الشغب بعيدا عن الغرفة، بينما كانت عناصر الشرطة تهرول لتأمين المنطقة.

وأظهر مقطع الفيديو جودمان، وهو يقف حائلا بين عنصر من مثيري الشغب يرتدي قميص أسود، والممر الذي يؤدي إلى غرف مجلس الشيوخ، ثم دفع جودمان الشخص لحثه هو والحشد على الاشتباك معه في الاتجاه المعاكس لضباط الشرطة.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن جهود جودمان منحت الشرطة الوقت اللازم لإغلاق أبواب غرفة مجلس الشيوخ ، كما أشاد العديد من المشرعين بتصرف جودمان.

من جهته كتب الرئيس المشارك في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي جيمي هاريسون، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كلمة البطل لا تصف الضابط يوجين جودمان بشكل مناسب، ربما أنقذ تصرفه جمهوريتنا".

و دعا هاريسون إلى النظر في إمكانية تقديم ميدالية الكونجرس الذهبية (أعلى درجة تكريم يمكن للكونجرس منحها لأى شخص على الإطلاق) إلى جودمان.

من جهته، قال النائب الديمقراطي بيل باسكريل عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "بينما قامت عصابات ترامب الفاشية بنهب مبنى الكابيتول الأمريكي، أبقى ضابط شرطة الكابيتول الأمريكي الشجاع مثيري الشغب القتلة بعيدًا عن قاعة مجلس الشيوخ وأنقذ حياة من بداخلها".

كما قال النائب الديموقراطي سكوت بيترز، عبر حسابه بموقع "تويتر": "قاد الضابط يوجين جودمان بشكل استراتيجي حشدا غاضبا بعيدا عن قاعة مجلس الشيوخ خلال تمرد الأسبوع الماضي.

واضاف: "شجاعته وعمله الحاسم على الأرجح أنقذ الأرواح. نحن مدينون للضابط جودمان والعديد من ضباط إنفاذ القانون الآخرين الذين حافظوا على سلامتنا في ذلك اليوم".