محافظ بني سويف: اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المشروعات غير المنتهية

وجّه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بحصر كافة المشروعات التي مر عليها ثلاث سنوات ولم تنته أو تبدأ في التشغيل، وإرسالها لهيئة التنمية الصناعية لاتخاذ ما يلزم حيالها.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ بني سويف اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية اليوم الاثنين، حيث تم بحث عدد من الموضوعات والملفات الخاصة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، والتي تضمنت الموقف الحالي لأعمال التسليم النهائي لمرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية من الكهرباء والغاز ومحطات تنقية المياه والمعالجة والصرف الصناعي، بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وأعمال صيانة المرافق.

كما وجه المحافظ بعقد اجتماع مشترك بحضور مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية وإدارة منطقة بياض العرب ومكتب الاستثمار، للاتفاق على آليات محددة وموحدة بالنسبة لأعمال التسليم والتسلم النهائي لمحطات المياه، وتجهيز كافة محاضر الاستلام وصور العقود والمستخلصات الختامية الخاصة بمرافق منطقتي بياض العرب وكوم أبو راضي وتسليمها للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ووافق مجلس إدارة المناطق الصناعية على السير في إجراءات تملك قطعتي أرض لمشروعين بمنطقة بياض العرب، وذلك وفق الإجراءات والقوانين المنظمة، فيما تم الاتفاق على عقد اجتماع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور مسئولي الاستثمار بالمحافظة، لبحث الطلبات المقدمة من بعض البنوك الوطنية للحصول على قطع أراض بمناطق الخدمات في المناطق الصناعية لإقامة فروع لتلك البنوك، لتيسير الخدمات المالية، تسهيلا على المستثمرين ورجال الأعمال.