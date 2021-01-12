مجلس العشائر والقبائل السورية يتهم قسد بالوقوف وراء اغتيالات شيوخ القبائل

أدان مجلس القبائل والعشائر السورية، اليوم الثلاثاء، اغتيال شيوخ ووجهاء قبائل سوريا في مناطق شمال شرق البلاد، متهماً "قوات سوريا الديمقراطية" المعروفة باسم (قسد) بالوقوف وراء تلك العمليات.



وقال المجلس، الذي يتخذ من مدينة غازي عنتاب التركية مقراً له في بيان صحفي تلقت (د.ب.أ) نسخة منه اليوم، إن "ميليشيا قسد تواصل تنفيذ أجنداتها الإرهابية بارتكاب جرائم القتل والاعتقال وترويع الأهالي لفرض سيطرتها على المنطقة، من خلال انتهاجها مؤخراً استهداف شيوخ ووجهاء العشائر العربية الذين وقفوا ضدها ورفضوا ممارساتها بحق الأهالي".



وكان مجهولون اقتحموا أمس الاثنين منزل الشيخ طليوش الشتات اللافي أحد وجهاء قبيلة العكيدات في قرية حوايج شرق دير الزور وأقدموا على قتله إلى جانب نجله وضيف كان برفقته.



وشدد المجلس على أن "سياسة ميليشيا قسد تسعى لاستهداف شيوخ العشائر ووجهائها في كل مكان"، مؤكدا أن "عمليات الاستهداف لا تقتصر فقط على مناطق سيطرتها، حيث تعرض الشيخ محمود عبود السلطان شيخ عشيرة الخواتنة وعضو مجلس القبائل والعشائر السورية، لمحاولة اغتيال يوم أمس في ولاية ماردين التركية مما أدى إلى إصابته بجروح".



ودعا المجلس جميع مكونات الشعب السوري للتكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه أي محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن البلاد.



وشهدت مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية اغتيال وجهاء وشيوخ أكبر القبائل العربية حيث قتل الشيخ مطشر جدعان الهفل في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي في بداية شهر أغسطس الماضي، كما قتل الشيخ بشير فيصل الهويدي أبرز شيوخ قبيلة العفادلة في محافظة الرقة بداية شهر نوفمبر عام 2018.