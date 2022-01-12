لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة توافق على قيد أسهم ماكرو كابيتال

استهلت لجنة قيد الأوراق المالية اجتماعاتها لعام 2022، بالموافقة على قيد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) بالسوق الرئيسي، وكذلك نقل أسهم شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، مع تعديل التصنيف القطاعي لشركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات.

يصل رأس المال المصدر لشركة (ماكرو كابيتال) إلى 115.4 مليون جنيه مصري موزع على 577.3 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد، على أن يتم إدراج أسهمها بجدول قيد الاوراق المالية المصرية (أسهم)، السوق الرئيسي، وسيتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13/01/2022، بعدد 577.3 سهم بقيمة إسمية 20 قرش للسهم الواحد، برأسمال مصدر ومدفوع 115.4 جنيه مصري، فيما سيتم تسكين الشركة بقطاع (رعاية صحية وأدوية)، وتم تخصيص (Ticker Symbol) للشركة وهو MCRO.CA.

تعتزم الشركة بطرح 45% من إجمالي أسهمها موزع بين طرح عام وخاص، وذلك بعد شهر من التسجيل بالهيئة العامة للرقابة المالية والذي تم بالفعل بتاريخ 23 ديسمبر 2021، مع عدم التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتى بدء التداول على هذه الأسهم الا بموافقة الهيئة.

ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدي الهيئة واستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد ما لم يتم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.

فيما استعرضت شركة (ماكرو كابيتال) اليوم الأربعاء، أمام لجنة القيد بالبورصة، بحضور مستشاري ومديري الطرح، خطة عمل ومستهدفات الشركة مع قيد وطرح وتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية كمنصة تساعدها على النمو والتوسع وزيادة حجم أعمالها، وهو النهج الذي تبنته وطبقته إدارة البورصة المصرية الحالية مع كل الشركات الراغبة في القيد والطرح بعمل عرض تقديمي يستعرض نشأة ومستهدفات وخطط عمل ووضعها واحتياجاتها المستقبلية من التمويل من خلال السوق؛ حرصاً من إدارة البورصة على إضافة أوراق مالية جيدة تخص شركات تمتلك قصص نجاح وخطط مستقبلية واعدة للنمو والتوسع, لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.