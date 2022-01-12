الاتحاد الأوروبي يدين عملية إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية في 5 و11 يناير الجاري بإطلاق صواريخ باليستية ومساعيها المستمرة لامتلاك أنظمة أسلحة غير مشروعة تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وتتعارض مع الجهود الدولية لاستئناف الحوار والانخراط في إجراءات تهدف إلى تحسين معيشة شعبها.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي يدعو كوريا الشمالية إلى الامتثال بتعهداتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والامتناع عن جميع الأعمال التي تقوض بيئة السعي إلى الدبلوماسية والحوار.

وحث الاتحاد الأوروبي، كوريا الشمالية على الاستجابة البناءة للاستعداد للدبلوماسية والانخراط في إجراءات نحو نزع السلاح النووي، بحسب البيان، الذي أضاف أن بروكسل تلتزم بهدف تخلي بيونج يانج عن أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية والبرامج النووية القائمة بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجوع فيها.

وأخيرا شدد البيان على أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل، إلى أن تمتثل كوريا الديمقراطية لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، تطبيق العقوبات بصرامة بينما يشجع المجتمع الدولي على فعل الشيء نفسه".