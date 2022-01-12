وكيل تعليم القليوبية يناقش سبل التعاون والخطة السنوية لمجلس السكان

استقبل الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، رندا عبدالحميد محمد مدير المركز القومي للسكان، وصفوت أبو السعود عضو بالمجلس، وبحضور وفاء الديب وأشرف زيدان أعضاء بالتربية البيئية بالمديرية؛ لمناقشة الخطة السنوية للمجلس وكيفية التعاون بين المركز ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وتفعيل مبادرات صحية وسكانية للطلاب بمدارس المحافظة.

وشهد الاجتماع، التجهيز خلال الأيام القليلة القادمة لتدشين مبادرة تستهدف رفع درجة الوعي لدى الطلاب بالمحافظة، ومخاطر الزيادة السكانية على الفرد والأسرة والمجتمع، وأهمية تبني مفهوم الأسرة الصغيرة ، وزيادة الوعي لدى الطلاب، وأهمية الحفاظ على الحياة الكريمة وخاصة المناطق التي يرتفع بها معدل الإنجاب الكلي والفقر أيضا.