ضبط 91 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في إسنا بالأقصر

شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر حملة للتفتيش على عدد من منافذ بيع اللحوم والمواد الغذائية بمدينة إسنا، حيث تم التفتيش على عدد من محلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات والهيبر ماركت داخل المدينة.

وتمكنت الحملة من ضبط إجمالي كمية 91 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وبيانتها كالآتي: 33 كيلو جرام من شحوم حيوانية، و11 كيلو جرام من اللحوم المستوردة، و47 كيلو جرام من الدواجن ومن مصنعات اللحوم والدواجن، وجميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير في الخواص الطبيعية ووجود تغير في اللون والرائحة، وتم تحرير محضرين بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

وأكد الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أن الحملات مستمرة بجميع مدن المحافظة لضبط أي مخالفات أو تلاعب في المواد الغذائية، حفاظا على صحة سلامة المواطنين وسلامه الغذاء المطروح في الأسواق.