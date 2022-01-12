البنك الدولي يتوقع تراجع نمو الاقتصاد المغربي خلال العام الحالي

توقع البنك الدولي تراجع معدل نمو الاقتصاد المغربي خلال العام الحالي إلى 3.2% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 5.3% خلال العام الماضي بسبب تراجع الإنتاج الزراعي بشكل أساسي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير البنك الدولي القول إن الاقتصاد المغربي "دخل مرحلة التطبيع" بعد مرحلة "الصدمة غير المسبوقة" الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف البنك أن التعافي الاقتصادي للمملكة المغربية مازال "غير مكتمل ومتفاوت"، حيث يتفوق نمو الإنفاق الاستهلاكي على الإنفاق الاستثماري، في حين مازال الناتج المحلي "متعثرا في قطاع الخدمات" بما في ذلك القطاع السياحي الكبير.



وأوضح البنك أن تحقيق أهداف النمو التي دعا إليها العاهل المغربي محمد السادس يحتاج إلى تقليل الاعتماد على التراكم الرأسمالي كمصدر للنمو، والقيام بإصلاحات هيكلية متعددة الأوجه.