وزير العمل الألماني يخطط لتطبيق استحقاق قانوني للعمل من المنزل

يخطط وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، إلى ترسيخ إمكانية العمل من المنزل على الدوام في نظام العمل الألماني.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أنا أؤيد استخلاص عواقب جوهرية من المحاولة الكبيرة وغير المخطط لها المتعلقة بالعمل من المنزل جراء جائحة كورونا".

وأضاف أن الائتلاف الحاكم سيضع "قواعد حديثة للعمل المتنقل في ألمانيا" وسيرسخ استحقاقا قانونيا للعمل من المنزل، وتابع: "سيكون هناك إطار تنظيمي حديث للعمل المتنقل".

وتنص خطط هايل على أنه يجب على أصحاب العمل إتاحة إمكانية العمل من المنزل لموظفيهم في المستقبل، ما لم تكن هناك أسباب تشغيلية تعارض ذلك. وقال: "إذا أرادوا رفض ذلك، فيجب أن يكون سبب الرفض يتعلق بسير العمل، على سبيل المثال لأنك تعمل في فرن صهر في مصنع للصلب وبالطبع لا يمكنك العمل من المنزل".

وتابع: "ولكن إذا لم يتمكن صاحب العمل من ذكر أي أسباب تشغيلية، فسيتم تطبيق الاستحقاق القانوني في التمكين من العمل من المنزل. هذا سيتيح لكثير من الناس في النهاية فرصة العمل من المنزل حتى بعد الجائحة. وبذلك نحقق توافق أفضل بين العائلة والعمل"، مؤكدا أن العمل المتنقل يعني بالنسبة لكثير من الناس "حرية جديدة".