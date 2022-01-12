الاتحاد الأوروبي يقترح تعليقا جزئيا للإعفاء من التأشيرة مع فانواتو

أشارت المفوضية الأوروبية في بيان إلى الحاجة لتعليق جزئي للإعفاء من التأشيرة مع جمهورية فانواتو، للحد من المخاطر التي تشكلها برامج منح المستثمرين في فانواتو الجنسية فيما يعرف باسم "جوازات السفر الذهبية".

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، تسمح هذه البرامج لمواطني دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالحصول على جنسية فانواتو، وبالتالي التمكن من الوصول بدون تأشيرة إلى التكتل، مقابل استثمار ما لا يقل عن 130 ألف دولار.

وتمثل برامج فانواتو أوجه قصور خطيرة وإخفاقات أمنية، مثل منح الجنسية لمقدمي طلبات مدرجين في قواعد بيانات الشرطة الدولية (إنتربول)، وعدم تبادل المعلومات بشكل ممنهج مع البلد الأصلي لمقدمي الطلبات، ومعدل رفض منخفض للغاية.

وفي أعقاب بيان المفوضية، يتعين الآن على المجلس الأوروبي فحص الاقتراح واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم التعليق الجزئي لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين التكتل وفانواتو، وإذا قرر المجلس تعليق الاتفاقية جزئيا، سوف يتعين إخطار فانواتو قبل شهرين، على الأقل، من التطبيق.