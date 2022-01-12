وكالة الطاقة الدولية: الطلب العالمي على النفط أقوى من التوقعات

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط جاء أقوى من التوقعات، في الوقت الذي كانت تأثيرات انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد أقل من التوقعات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة قوله في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "آليات الطلب أقوى مما كان يعتقد الكثيرون من مراقبي السوق، نتيجة ضعف تأثير المتحور أوميكرون بشكل أساسي".

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط الخام خلال العام الحالي لتصل إلى أكثر من 80 دولار للبرميل، بعد أن أظهر استهلاك الوقود مرونة في الوقت الذي عانت فيه الإمدادات من مشكلات سواء في أمريكا الشمالية أو ليبيا وكازاخستان.

وقال بيرول: "نرى بعض المنتجين الرئيسيين (للنفط الخام) ومنهم نيجيريا وليبيا وأيضا الإكوادور تواجه اضطراب خطير في الإمدادات".

وكانت وكالة الطاقة الدولية الموجود مقرها في باريس قد ذكرت في تقريرها الشهري الأخير أنها تتوقع تراجع الاستهلاك العالمي للوقود بمقدار 740 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، على خلفية تباطؤ الطلب نتيجة تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد من ناحية، وموسم الطقس المداري المضطرب.