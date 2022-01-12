علاء عابد: إشادة الأمم المتحدة بـ حياة كريمة يؤكد أننا نسير نحو تحقيق أهداف التنمية

أشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، ألينا بانوفا -خلال الجلسة النقاشية بمنتدى شباب العالم المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"- بجهود مصر فيما يتعلق بإطلاق الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن مبادرة "حياة كريمة" فرصة رائعة للتخفيف من الفقر وعدم المساواة، فضلا عن زيادة شراكة الأمم المتحدة مع مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واعتبر علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، هذه الإشادة بمثابة شهادة دولية على نجاح التجربة المصرية الفريدة من نوعها، وتؤكد أننا نسير بشكل جيد نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة ونرسي قواعد الجمهورية الجديدة.

وأضاف أنه على الرغم من جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد، ليس المصري فقط، بل على مستوى العالم، إلا أن الدولة المصرية ظلت داعما وسندا للفئات البسيطة، حيث تم تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه)، أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة في القطاعات الأكثر تضررا، وشملت تقريبا 1.6 مليون مستفيد.

وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" هي مشروع فريد من نوعه، وتم تصنيفه من قبل الولايات المتحدة على أنه "من أهم المشروعات القومية على مستوى العالم"، وهو مشروع القرن الـ21، لافتا إلى أن مصر دخلت الأزمة وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد بفضل الإصلاحات والسياسات النقدية التي نفذتها منذ عام 2016، التي من المتوقع أن ينتج عنها معدل النمو يصل إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه الاقتصاد العام الماضي.

وقال إن المؤسسات الدولية أشادت بالسياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وعلى الأخص منها منذ بدء جائحة كورونا، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يعد من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال 2020 رغم وجود فيروس كورونا، حيث جاءت مصر في المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات العربية في عام 2021، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.

يذكر أن المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، ألينا بانوفا، خلال كلمتها أمام منتدى شباب العالم اليوم الأربعاء، كشفت عن أن جائحة كورونا زادت من الفقر العالمي بحوالي نصف مليار شخص، أى 8% من تعداد سكان العالم، كما دفعت 120 مليون شخص إلى الفقر المدقع، معلقة: "أدركنا أن الفقر هو أكبر تحدي يواجه العالم، فالفقر المدقع زاد من عدم المساواة بين الشمال والجنوب، مشترطة بدء التعافي بشكل تحولى"، قائلة: "لا يجب أن نعود إلى الهياكل التي سبقت الجائحة وزادت من حالات الفقر".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الإثنين الماضي، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.