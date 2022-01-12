الكويت تبدأ السماح لمصابي كورونا من المطعمين بدخولها بعد قضاء فترة العدوى

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت تعميما يسمح اعتبارا من اليوم الأربعاء، للأشخاص المصابين بفيروس كورونا ممن أتموا عملية التحصين مسبقا بالدخول إلى البلاد، بعد قضاء فترة العدوى.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الكويت (كونا)، فإنه يشترط تقديم شهادة "بي سي آر" تثبت إيجابية الإصابة في فترة ما بين سبعة و28 يوما قبل الوصول.

وقالت الإدارة، في بيان موجه إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، إن التعميم الذي سيتم العمل به اعتبارا من اليوم، جاء بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية.

وأضافت أنه بالنسبة للأشخاص غير المحصنين ضد الفيروس، من المواطنين فقط، سيتم السماح لهم أيضا بدخول البلاد شريطة تقديم شهادة "بي سي آر" تثبت إيجابية الإصابة في فترة ما بين عشرة و28 يوما قبل الوصول مع مراعاة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن الفئات المسموح لها بالدخول إلى البلاد حاليا.