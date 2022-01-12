نور عن مشهد الزار بمسلسل «جمال الحريم»: «محبتهوش وأزعجني»

قالت الفنانة نور، إنها لا تحب التحدث أو القراءة عن أعمال السحر وغيرها من الأعمال المشابهة، لكنها مجبرة كونها ممثلة على تقديم الألوان كافة للجمهور.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة» عبر فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن على الرغم من تصنيف مشهد الزار في مسلسل جمال الحريم أنه أقوى مشهد رعب في الدراما، وتأثر به العديد من المشاهدين، إلا أنها لم تحبه حتى هذه اللحظة، مضيفة: «مكنتش مرتاحة وأنا بقدمة كان في حاجة غلط».

واستكملت، أنهم استعانوا في هذا المشهد بفرقة زار حقيقية لتجسيد المشهد، وتابعت: «جت ست كبيرة وقفتني قدامها وكانوا بيعملوا المشهد التمثيلي بس من جوايا مكنتش مطمنة والمشهد أزعجني».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نور هو مسلسل ضل راجل، الذي جمعها للمرة الثانية مع النجم ياسر جلال بعد مسلسل رحيم، وتم عرضه في رمضان 2021.