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أسدل الستار عن الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

وقدمت المنتخبات العربية أداء سئ إلى حد كبير ما عدا المغرب الذي حقق الفوز بشق الانفس في الدقائق الاخيرة من مباراته مع غانا بهدف دون رد.

فيما تلقى تونس ومصر هزيمة من مالي ونيجيريا في افتتاج مبارياتهما بكأس الأمم التي تضم 24 منتخبا في النسخة الثانية على التوالي.

وفيما يلي ترتيب كل مجموعة:

المجموعة الأولى

الكاميرون المركز الأول برصيد 3 نقاط.

كاب فيردي الثاني برصيد 3 نقاط.

بوركينا فاسو الثالث بدون نقاط.

إثيوبيا الرابع بدون نقاط

المجموعة الثانية

السنغال في المركز الأول برصيد 3 نقاط

غينيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط

مالاوي في المركز الثالث بدون نقاط

زيمبابوي في المركز الرابع بدون نقاط.

المجموعة الثالثة

المغرب في المركز الأول برصيد 3 نقاط

الجابون في المركز الثاني برصيد 3 نقاط

غانا في المركز الثالث بدون نقاط

جزر القمر في المركز الرابع بدون نقاط.

المجموعة الرابعة

نيجيريا في المركز الأول برصيد 3 نقاط

غينيا بيساو في المركز الثاني بنقطة واحدة

السودان في المركز الثالث بنقطة واحدة

مصر في المركز الرابع بدون نقاط

المجموعة الخامسة

كوت ديفوار في المركز الأول برصيد 3 نقاط

الجزائر في المركز الثاني بنقطة واحدة

سيراليون في المركز الثالث بنقطة واحدة

غينيا الاستوائية في المركز الرابع بدون نقاط

المجموعة السادسة

مالي في المركز الأول برصيد 3 نقاط

جامبيا - في المركز الثاني برصيد 3 نقاط

تونس في المركز الثالث بدون نقاط

موريتانيا في المركز الرابع بدون نقاط