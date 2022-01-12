أول تعليق من الأهلي على إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي وموعد عودته للقاهرة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تواصل مع أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيجيريا، التي أقيمت أمس الثلاثاء ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب سوف يعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل، وأن هناك تواصلًا مستمرًّا معه ومتابعة دقيقة لحالته، وجارٍ حاليا الترتيب لسفره خارج مصر لإجراء الجراحة وتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد استأنف تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويواجه الأهلي فريق الجونة في الثانية والنصف عصر غدٍ الخميس على ملعب الأهلي We السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.