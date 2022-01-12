محافظ أسوان يتابع فعاليات حملتين لإزالة 840 حالة إشغال

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة المهندس سيد مدني، حملتين لإزالة التعديات والإشغالات إحداهما استهدفت إزالة 840 حالة إشغال طريق، ورفع ومصادرة 82 من المضبوطات المتنوعة بوسط المدينة وداخل السوق السياحية، بقيادة محمد حسين نائب رئيس المركز، وبمشاركة العامليين والفنيين بالوحدة المحلية وحي غرب.



واستهدفت الحملة الأخرى تنفيذ قرار الإزالة الفورية لحالة تعدٍ في المهد، بجوار مبنى الإذاعة بمنطقة الشيخ هارون بمساحة ٤٠م2، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بقيادة محمد ممدوح رئيس حي جنوب وبمشاركة العاملين والفنيين بالحي.



وشنت الوحدة المحلية لقرية الشطب بمركز دراو، بالتعاون مع مركز شباب الشطب، حملة للنظافة العامة استهدفت تنفيذ أعمال رفع القمامة وجرد الأتربة، بالإضافة إلى أعمال الرسومات والجدرايات بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الواجهات الجمالية والسياحية بالقرية.



وفي نفس السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، برئاسة شوقى مصطفى وإدارة المواقف بالمركز، بالتنسيق مع شرطة المرور، تكليفات محافظ أسوان بالتعامل الفوري مع شكوى المواطنين، وتضررهم من قيام بعض السائقين بزيادة الأجرة على بعض خطوط السير، حيث تم سحب رخص السائقين المخالفين، وتغريمهم الغرامات المالية المستحقة، كما تم تكثيف الرقابة المرورية بمختلف مواقف سيارات الأجرة على مستوى المركز؛ من أجل التأكد من استمرار الرقابة والمتابعة لالتزام السائقين بالتعريفة المقررة لكل خطوط السير، حفاظاً على حقوق الركاب والمواطنين وعدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.