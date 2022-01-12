قالت الفنانة نور، إن أصعب عام مر عليها خلال فترة زواجها، هو أول عام بسبب حالة التأقلم التي تحدث بين الزوج والزوجة، مشيرةً إلى أنها كانت تعرف زوجها من قبل لذلك كان يعرف أن شخصيتها عملية.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة» عبر فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن زوجها خلال العام الأول من الزواج لم يصدم بها بل تأقلم مع شخصيتها، مضيفة: «كان صعب عليا أصحى الساعة 6 عشان مواعيد شغله، فاتفقنا أن كل حاجة خاصة بيه تبقى برة الأوضة».

واستكملت، أن خلال العام الأول من الزواج اكتشفت العديد من الاختلافات بينها وبين شخصية زوجها، متابعة: «وصلنا انهاردة أن جوزي يقول عليا قدر الله وما شاء فعل الجواز نصيب، الحمد لله متصدمش فيا، بس شايفني وأنا أم وربة منزل».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نور هو مسلسل ضل راجل، الذي جمعها للمرة الثانية مع النجم ياسر جلال بعد مسلسل رحيم، وتم عرضه في رمضان 2021.

