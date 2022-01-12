كوريا الجنوبية تصرح باستخدام لقاح شركة نوفافاكس الأمريكية ضد فيروس كورونا

صرحت وكالة سلامة الأدوية بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، باستخدام لقاح شركة نوفافاكس الأمريكية ضد فيروس كورونا.

ويعد لقاح نوفاكسوفيد، الذي يعتمد على البروتين، خامس لقاح يحظى بموافقة السلطات في كوريا الجنوبية بعد لقاحات استرازينيكا وفايزر وجونسون اند جونسون وموديرنا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن وزارة الأغذية وسلامة الدواء شكلت لجنة من الخبراء من الداخل والخارج لمراجعة سلامة وكفاءة اللقاح المؤلف من جرعتين، بعد مراجعة دراستين.

وسوف تقوم شركة اس كيه بيو ساينس، التابعة لمجموعة اس كيه الكورية الجنوبية، بتوزيع اللقاحات، بعد تصنيعها في مصنعها المحلي.

وقالت الوزارة، إنها سوف تعمل على تسهيل عملية الشحن، مضيفة أنه من المتوقع استخدام اللقاح في التطعيم مطلع الشهر المقبل.

وأضافت الوزارة، أنه سوف يتم توزيع اللقاح للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر، وسوف يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 21 يوما من الأولى.

وقد خلصت الدراسة الأولى، التي أجريت في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن اللقاح يعمل على خفض حالات الاصابة بكورونا المصحوبة بأعراض بنسبة 4. 90%.

كما أظهرت الدراسة الثانية، التي أجريت في بريطانيا، انخفاضا مماثلا في حالات الاصابة المصحوبة بأعراض، كما أوضحت أن نسبة فعالية اللقاح تبلغ 7. 89 %.

وأشارت الوزارة، إلى أن الأعراض الجانبية التي تم رصدها في الدراستين كانت خفيفة أو متوسطة، وتختفى بعد أيام من التطعيم.

ولم تحدد الوزارة بعد ما إذا كان لقاح نوفاكسوفيد فعال في مواجهة متحور أوميكرون.