الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من ألفي مواطن روسي وأجنبي من كازاخستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إجلاء أكثر من ألفي مواطن روسي وأجنبي حتى الآن من كازاخستان بواسطة طائرات النقل الجوي العسكري.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم إجلاء 2095 مواطنا روسيًا وأجنبيًا من كازاخستان إلى روسيا بواسطة طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية ــ الفضائية الروسية، أن الأشخاص، الذين تم إجلاؤهم، هم المواطنون الروس الذين توجهوا إلى ألما-آتا لقضاء عطلة رأس السنة في رحلات سياحية، ونتيجة لتفاقم الوضع وإغلاق مطار ألما-آتا الدولي، بقي السياح الروس في فنادق المدينة.

وأشارت إلى أن هؤلاء المواطنين ناشدوا قيادة الوحدة الروسية لقوات حفظ السلام بطلب المساعدة في إعادتهم إلى روسيا.