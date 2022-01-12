رئيس جامعة كفرالشيخ: مشاركة الطلاب في منتدى الشباب يؤكد دمجهم بقضايا المجتمع

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي أن تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ رسالة للعالم تعكس رعاية واهتمام القيادة السياسية بالشباب.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن 7 رؤساء جامعات مصرية في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم والمقام في مدينة شرم الشيخ وحتى 13 يناير الحالي بحضور ممثلين من 196 دولة تحت شعار "العودة معا".

ورفع الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى الرئيس على إتاحة الفرصة لمشاركة شباب من جميع أنحاء العالم في هذا المحفَل الدولي الثري للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات الدولية البارزة.

وقال دكتور دسوقي أن المنتدى جمع الشباب بالمفكرين وصناع القرار وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم لتبادل الأفكار والخبرات حول القضايا المهمة، مشيدا بحضور الرئيس لمختلف فعاليات منتدى شباب العالم، مشيرا إلى أن المبادرات ومنتديات الشباب التي يرعاها الرئيس تحولت إلى حدث عالمي هام يترقبه شباب مختلف دول العالم المشاركة للتعرف عن قرب على كل جديد من مصر الحديثة.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أن منتدى شباب العالم يتناول ثلاثة محاور رئيسية: السلام والتنمية والإبداع، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

وأشار رئيس جامعة كفرالشيخ إلى مشاركة اتحاد طلاب الجامعة ممثلا في الطالب إسماعيل إبراهيم رئيس الاتحاد، مؤكدا أهمية المشاركة الطلابية في المنتدى، وتأتى مشاركة اتحاد الطلاب إيمانًا من إدارة الجامعة بضرورة مشاركة الطلاب في قضايا المجتمع للنهوض بمستواهم الثقافي و تعزيز إدراكهم ووعيهم.