قائد الجيش الهندي: العدوان الصيني لا يزال مستمرا

أشار قائد الجيش الهندي إم.إم.نارافاني، اليوم الأربعاء، إلى استمرار العدوان الصيني على طول الحدود بين البلدين، وأنه لم ينخفض بأي حال من الأحوال، رغم أن العسكريين من الجانبين يناقشون سبل تسوية النزاع الحدودي بين الجارتين النوويتين.



وقال نارافاني، للصحفيين في العاصمة نيودلهي إن الجيش الهندي، الذي يبلغ قوامه 3ر1 مليون، لا يزال يحافظ على "مستوى مرتفع من الاستعداد" على طول الحدود الشمالية، مضيفا أن المحادثات العسكرية الجارية على مستوى القيادة أظهرت أن الجانبين مستعدان لحل خلافاتهما عبر الحوار، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.



وتتشارك الهند والصين في حدود غير مرسومة في منطقة الهيمالايا، بطول 3488 كيلومترا (2170 ميلا)، وحشد الجانبان الآلاف من القوات والدبابات وقطع المدفعية على مدار الـ18 شهرا الماضية.



ووصلت التوترات للذروة خلال أربعة عقود في يونيو 2020 عندما أسفرت الاشتباكات عن مقتل 20 جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين، على الأقل.



ووصف نارافاني عمليات سحب القوات من بعض نقاط الاشتباك على الحدود العام الماضي بأنها كانت "خطوات إيجابية".