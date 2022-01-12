العثور على حطام الطائرة المقاتلة المفقودة قبالة سواحل غربي تايوان

عثر عمال الإنقاذ على حطام طائرة مقاتلة مفقودة، تابعة لسلاح الجو، طراز "إف-16 في"، صباح اليوم الأربعاء، لكنه لم يعثروا على أثر لقائدها، طبقا لما ذكره مركز قيادة الإنقاذ الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء التايوانية المركزية "سي.إن.إيه"، اليوم عن المركز قوله، إن مروحية عسكرية طراز "يو.إتش.60 إم"، رصدت أولا ما بدا أنه حطام من طائرة وإطارات طائرة، حوالي الساعة 10:48 صباح اليوم، لكن بدون تحديد مكان رصد الحطام.

وأكد الجيش لاحقا في الساعة 11:19 صباحا أن الحطام، هو لطائرة، الرقم المسلسل لها هو 6650، كان يقودها الكابتن تشين يي.

غير أن عمال الإنقاذ لم يحددوا مكان تشين، طبقا لما ذكره بيان صحفي صادر عن المركز، فيما استمر البحث عن قائد الطائرة لليوم الثاني على التوالي.

وحتى الساعة 7 صباح اليوم الأربعاء، تم حشد 3 سفن و66 من أفراد فرق الإنقاذ والبحث، كما تم تنفيذ عشر طلعات جوية، للبحث وسط المياه، من جنوب بلدة "مايلياو" في منطقة "يونلين" إلى شمال بلدة "بونداي" بمنطقة "تشيايي"، حسب البيان.

وكانت الطائرة قد فقدت أمس الثلاثاء قبالة سواحل غربي البلاد.

وقال مركز قيادة الإنقاذ الوطني إنه تلقى تقارير من السكان تفيد بسقوط طائرة مقاتلة في البحر.

من ناحية أخرى، قال سلاح الجو التايواني إن الطائرة ذات المقعد الواحد، أقلعت الساعة 0255 مساء أمس بالتوقيت المحلي (0655 بتوقيت جرينتش)، في إطار مشاركتها في برنامج تدريبي.

وأقلعت الطائرة من قاعدة في مدينة تشيايي جنوبي تايوان، واختفت من على شاشات الرادار بعد 28 دقيقة من إقلاعها.