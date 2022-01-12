تواصل فعاليات حملة التوعية الصحية للطلاب بمدارس الأقصر

واصلت إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، تنفيذ حملة توعية صحية للطلاب والعاملين بالتعليم، تحت عنوان "صحتك امسك فيها بأيدك وسنانك" والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع وحدة الدعم المعنوي والمسئولية المجتمعية بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر، إن الحملة تأتي في سلسلة النشاط التوعوي للعام الدراسي 2021-2022 وفي إطار التعاون المثمر بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومديرية التربية والتعليم بالأقصر، وهي لجميع مراحل التعليم بدءا من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي.

وأضاف السيد أن الحملة شملت أيضا التعليم الفني والخاص، مشيرا إلى أنها بدأت في 13 من شهر ديسمبر الماضي وانطلقت بالكشف على طلاب مدرسة دولية بمدينة طيبة الجديدة، وتستمر حتى 22 يناير الجاري، وذلك في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث تستهدف أكثر من 30 مدرسة.