استطلاع: تراجع شعبية ماكرون ومرشحة اليمين تلحق به في نوايا التصويت

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إيلاب" لدراسات الرأي العام، تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحدة في نوايا التصويت للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022، وتعادل مع مرشحة حزب الجمهوريين (يمين) فاليري بيكريس في الجولة الثانية.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه "إيلاب" لصالح محطة "بي إف إم" التليفزيونية الفرنسية، وصحيفة لكسبريس، فقدان الرئيس الفرنسي حوالي ثلاث نقاط من نوايا التصويت في الجولة الأولى.

وطرح الاستطلاع تساؤل "هل يبدأ إيمانويل ماكرون بمعاناة من تصريحاته الأخيرة حول غير الملقحين؟ إذ قال إنه يريد "إثارة غضب غير الملقحين (...) حتى النهاية" - ومنذ تلك التصريحات بدت شعبية ماكرون غير مستقرة في العديد من استطلاعات الرأي، وفقاً لصحيفة لكسبريس الفرنسية.

وأشار الاستطلاع، الذي أجري بعد أسبوع من تصريحاته المثيرة للجدل، إلى أن ماكرون يواجه انخفاضًا في نوايا التصويت، إذ خسر حوالي ثلاث نقاط إذ حصل على نسبة 22.5٪ أو 23٪ من نوايا التصويت في حالة ترشيح كريستيان توبيرا (يسار)، ولكن إذا لم يظهر وزير العدل السابق، تقل أهمية الفجوة بين منافسيها الرئيسيين.

كما أوضح الاستطلاع أن كل من زعيمة حزب التجمعة الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن وفاليري بيكريس متساويتين، حيث حصل كل منهما على 17٪ من نوايا التصويت، وخلفهما سيحتل إريك زمور المركز الرابع بنسبة 13٪.

وفي هذه الفرضية، لن يتجاوز أي من المرشحين الذين يمثلون اليسار نسبة 10٪. وسيتم منح زعيم حركة فرنسا المتمردة (يسار متطرف) جان لوك ميلانشون نسبة 9.5٪، متقدماً على يانيك جادوت (7٪) وآن هيدالجو (3.5٪).

في حالة ترشيح كريستيان توبيرا، ستؤدي مشاركتها إلى إسقاط آن هيدالجو (2.5٪) ويانيك جادوت (6٪) وحتى فاليري بيكريس (16٪). وبعد ذلك يحصل وزير العدل السابق على 4٪ من نوايا التصويت في الجولة الأولى، بحسب هذا الاستطلاع.

وفي حالة تأهل فاليري بيكريس للجولة الثانية، سيتم منح المتنافسين متساويين (50٪ لكل منهما)، في مواجهة مارين لوبن، فيما سيحصل ماكرون على نسبة 54.5٪.

وأجري الاستطلاع على عينة من 1465 شخصًا يمثلون الفرنسيين ويتم اختيارهم وفقًا لطريقة الكوتا المطبقة على المتغيرات التالية: الجنس والعمر ومهنة الشخص الذي تمت مقابلته بعد التقسيم الطبقي حسب المنطقة وفئة التكتل، تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في 10 و 11 يناير الجاري.