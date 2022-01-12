حاكم نيوجيرسي يعلن حالة الطوارئ في الولاية بسبب متحور أوميكرون

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أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي، حالة الطوارئ في الولاية، بسبب متحور "أوميكرون" الذي تسبب في ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.

وقا مورفي إن نيوجيرسي كانت تسجل 35000 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد يوميا مع أكثر من 10000 حالة دخول إلى المستشفى حاليا، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد أن "فيروس كورونا يمثل تهديدا كبيرا لدولتنا ويجب أن نلتزم بكل الموارد المتاحة لدحر الموجة التي يسببها متحور أوميكرون".

وأضاف: "بينما نأمل في العودة إلى الحالة الطبيعية في أقرب وقت ممكن، فإن الخطوة التي أتخذها اليوم هي إجراء منطقي من شأنه حماية سلامة ورفاهية جميع سكان نيوجيرسي".

وأوضح حاكم الولاية، أن إعلان حالة الطوارئ، لا يعني أنه سيبدأ إغلاقا جديدا أو سيضع قيودا جديدة على الشركات.