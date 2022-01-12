جامعة سوهاج تمنح درجة الماجستير عن رسالة الممارسات الاجتماعية عبر المجتمع الافتراضي

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منحت جامعة سوهاج درجة الماجستير بتقدير امتياز في الآداب بقسم علم الاجتماع، للباحث محمد يوسف بخيت مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وقال عبدالخالق، إن موضوع الرسالة كان بعنوان "الممارسات الاجتماعية عبر المجتمع الافتراضي "دراسة ميدانية في إحدى قرى محافظة سوهاج.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هيئة الإشراف على الرسالة ضمت الدكتور صابر محمد عبد ربه الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، والدكتورة شادية أحمد مصطفى الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور محمد عبدالقادر الدماطي أستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية مناقشا ورئيسا، والدكتورة وفاء محمد علي الأستاذ المساعد ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة سوهاج مناقشا.