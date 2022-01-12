إزالة 11 حالة تعد على أملاك الري في الفيوم

تمكنت حملة من مجلس مدينة أبشواي بالفيوم، برئاسة المهندس مراد مسعود رئيس المدينة، من تنفيذ حملة مكبرة لإزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية.



ونجحت حملة تحت إشراف المهندس جمال مسعود، رئيس مجلس مدينة أبشواي، في إزالة آخر عوائق الجزء الثالث والأخير بمسار الطريق الدائري، وهي عبارة عن منزلين كانا يعوقان استكمال الطريق عبارة عن حالة على مساحة ٥ قراريط مقام على مساحة ٢٠٠ متر، منها قواعد وخرسانات وأعمدة وسقف مكتمل البناء، وحالة على مساحة ١٧٥ مترًا عبارة عن منزل بالطوب الأبيض وسقف خشبي.



وتم تنفيذ ٩ قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة حرم الري على مساحة ٥٥٠ مترًا، وتنفيذ ٣ قرارات مبانٍ على مساحة ٣٢ مترًا، وتنفيذ قرارين زراعيين على مساحة ٤٧٥ مترًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.