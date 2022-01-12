يوفنتوس يسعى للحفاظ على لقبه في مواجهة إنتر بالسوبر الإيطالي

يلتقي اليوم يوفنتوس مع غريمه إنتر ميلان في العاشرة مساءً، على ملعب جوزيبي مياتزا، في مباراة نارية على كأس السوبر الإيطالي، حيث يشارك إنتر بصفته بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، فيما يشارك يوفنتوس بصفته بطل الكأس.

والتقى الفريقان من قبل في كأس السوبر الإيطالي في لقاء وحيد واستطاع إنتر تحقيق الفوز بهدف نظيف، وتوج إنتر بلقب كأس السوبر الإيطالي خمس مرات، بينما توج نادي يوفنتوس باللقب من قبل تسع مرات.

ويدخل إنتر مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة، إذ يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، كما حقق الفوز في مباراته الأخيرة أمام لاتسيو بنتيجة 2-1، في إحدى قمم الدوري الإيطالي الممتاز.

علي الجانب الأخر فإن فريق السيدة العجوز يدخل المباراة للدفاع عن هذا اللقب مرة أخري وتحقيقة للمرة العاشرة في تاريخة، وبعد فوز مثير ودراماتيكي على حساب روما في الجولة الأخيرة للدوري بنتيجة 4-3.