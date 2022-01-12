منسق الأمم المتحدة تثنى على الإصلاحات الهيكلية فى مصر.. وتؤكد: كورونا زادت من «الفقر العالمى» بنصف مليار شخص

رئيس الاتحاد العربى للتطوع: «حياة كريمة حققت المعادلة الصعبة فى التخفيف من آثار الفقر وتوفير السكن الملائم وتعزيز الصحة

رئيس «حياة كريمة»: المبادرة تستهدف تحسين حياة 58 مليون مواطن

شارك عدد من المسئولين والمتحدثين فى مصر وعدد من دول العالم فى الجلسة النقاشية الرئيسية بعنوان «تجارب تنموية فى مواجهة الفقر»، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وكانت مبادرة «حياة كريمة» محل إشادات لعدد من المتحدثين.

وشهدت الجلسة عرض فيلم تسجيلى عن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» والذى يتم بتكلفة تصل إلى ما يزيد عن 700 مليار جنيه، والذى يستهدف تنمية أكثر من نصف تعداد سكان مصر.

وأثنت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر إيلينا بونوفا، خلال كلمتها بالجلسة، على جهود الحكومة المصرية فى إطلاقها للموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية واغتنام فرصة جائحة كورونا من أجل المضى قدما.

وأضافت بونوفا، أن الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع الحكومة المصرية وتدخل فى شراكة معها فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكيلة لأن هذه الإصلاحات ستركز على توليد فرص العمل، كما ستركز على إطلاق قدرات القطاع الخاص وعلى زيادة الإنتاجية والتصنيع.

وتابعت: التعافى يجب أن يكون شاملا لأن كثيرا من أوجه التعافى تترك الكثير من البشر متخلفين عن الركب فى صورة المجموعات المهمشة.

وأكدت بونوفا، أن الإحصاءات تشير إلى أن جائحة كورونا زادت من «الفقر العالمى» بنحو نصف مليار شخص بما نسبته 8% من تعداد سكان العالم، كما دفعت الجائحة 120 مليون شخص إلى الفقر المدقع العام الماضى، وهذا الفقر المدقع زاد من عدم المساواة بين الشمال والجنوب.

ومن جانبها، أشادت ميكيلة أساسن، رئيس ومؤسس شركة برايم جلوبال، المعنية بتقديم الخدمات للأطفال ذوى الهمم دون سن 18 عاما ولذويهم وأسرهم، خلال كلمتها بمبادرة «حياة كريمة» وما تقدمه من خدمات للتخفيف والقضاء على الفقر وزيادة مستوى معيشة الأسر، والتى تشمل أيضا الأطفال ذوى الهمم ضمن المبادرة.

وأكدت أساسن ضرورة أن يحيى جميع البشر حول العالم حياة كريمة، مشددة على ضرورة دعم الأطفال ذوى الهمم وأسرهم حول العالم من خلال برامج التنمية وتقديم الأموال لهم والدعم الاجتماعى لهولاء الأطفال والتدريب المهنى للأمهات لرعاية أطفالهم، مضيفة أن مؤسساتها تحاول تقديم المساعدة على جميع المستويات.

ومن جهته، أشاد رئيس الاتحاد العربى للتطوع حسن بوهزاع، بمبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس السيسى والتى حققت المعادلة الصعبة فى التخفيف من آثار الفقر وتوفير السكن الملائم وتعزيز الصحة.

وأضاف بوهزاع، أن هناك نحو مليار و300 مليون نسمة يعانون من الفقر حول العالم، منبها إلى أن الفقر مؤثر للغاية على جهود الدول فى التنمية، كما أن نحو 100 مليون نسمة تأثرت سلبا بسبب جائحة كورونا.

وقالت مستشار رئيس الجمهورية فى المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية سارة البطوطى خلال كلمتها إنه من المهم جدا الربط ما بين مبادرات التنمية وتقليل معدلات الفقر فى البلاد، مؤكدة أهمية التنبؤ بالمشكلات التى قد تحدث فى المستقبل، فى ظل وجود مشكلة تغير المناخ.

وأشارت رئيس مؤسسة «حياة كريمة» آية عمر خلال الجلسة، أن مبادرة «حياة كريمة» تجربة تنموية لا تستهدف رفع المستوى المعيشى بقدر ما تستهدف تغيير واقع الحياة فى القرى والمراكز المصرية، مشيرة إلى أن المبادرة تعد مظلة للشباب المتطوع تضم نحو 21 ألف شاب.

وأضافت أن المشروع القومى «حياة كريمة» يستهدف نحو 4584 قرية فى 175 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية لتحسين وتنمية وتغيير حياة 58 مليون مواطن مصرى، لأول مرة فى تاريخ مصر.