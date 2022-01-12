الكرملين ينفي أي صلة بين التدريبات العسكرية الروسية والمشاورات مع حلف الناتو

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، وجود أي صلة بين التدريبات العسكرية الجارية في روسيا والمشاورات مع حلف الناتو.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك علاقة بين التدريبات العسكرية الروسية والمشاورات مع حلف الناتو، قال بيسكوف، في تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إنها مجرد ممارسات تدريبية عادية .

وأضاف: "لا توجد أي صلة. وأود أن أنوه مرة أخرى بأننا نتحدث عن وحداتنا ومناطقنا العسكرية على أراضينا. البناء العسكري والتدريبات العسكرية مستمرة ولن تتوقف، إنها ممارسات عادية لأي قوات مسلحة".