أظهرت بيانات صناعية أن مبيعات سيارات الركاب في الصين ارتفعت بنسبة 4ر4% على أساس سنوي إلى 15ر20 مليون وحدة في عام 2021، مع استمرار دعم الطلب القوي على سيارات الطاقة الجديدة لنمو السوق.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأربعاء، عن جمعية سيارات الركاب الصينية، أنه في ديسمبر بلغت مبيعات التجزئة لسيارات الركاب 1ر2 مليون وحدة، بانخفاض بنسبة 9ر7% على أساس سنوي.

وأظهر تفصيل البيانات تحولا متسارعا في السوق حيث استمرت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الازدهار، وفي العام الماضي، تم بيع ما مجموعه 99ر2 مليون سيارة ركاب تعمل بالطاقة الجديدة في الصين، بزيادة 1ر169% على أساس سنوي.

وعلى الرغم من أن انخفاض الدعم لشراء سيارات الطاقة الجديدة قد يؤثر على معنويات المستهلكين، فإن مبيعات السيارات الخضراء ستشهد تأثيرا محدودا مع استمرار تراكم أوامر ما قبل التسليم، بحسب توقعات الجمعية.