تسليم خطوط اتصالات مجانية لأصحاب تكافل وكرامة بإسنا في الأقصر

أعلن محمود إبراهيم الضوي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز ومدينة إسنا، تسليم خطوط اتصالات لأصحاب فيزا تكافل وكرامة، مجانًا من إحدى شركات الاتصالات.

وأوضح الضوي أن الهدف من منح المواطنين الخطوط هو التمكن من استخراج فيزا ميزا للمستفيدين من تكافل وكرامة، لافتا إلى أنه يجب على المواطن عند ذهابه إلى الوحدة أن يقوم بتقديم بطاقة الرقم القومي، أو شهادة ميلاد رقم قومي للابن أو الابنة المستحقة لمندوبي الشركة.

وأكد مدير إدارة تضامن إسنا أن الخط يتم تسليمه مجانًا به رصيد لإجراء المكالمات اللازمة دون تكليف المواطن أي مبالغ مالية، مشيرًا إلى أنه سيتم إيقاف معاش من لم يذهب لاستلام الخط لتلقيه جميع رسائل الوزارة من خلاله.