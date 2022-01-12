ذو الفقار: حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر قفز من 6 مليارات إلى 50 مليار جنيه خلال (2017-2022)

أعربت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديرها للرقابة المالية، والبنك المركزي لإظهار الدعم الكامل لتطبيق مُمارسات التمويل المسؤول بهذا الإعلان المشترك الذي يدعم مبادرة الاتحاد ويحُث أعضائه على تبنى التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء.

وقالت إن صناعة التمويل متناهي الصغر شهدت حالة من التنمية المستمرة لتلك الصناعة الهامة والمرتبطة بالتحديات ليقفز عدد المستفيدين خلال الفترة (2017-2022) من 2 مليون إلى أكثر من 4 ملايين مستفيد، ومن حجم تمويل كان 6 مليارات جنيه ليصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه.

وأضافت منى ذو الفقار: "جاءت اللحظة التي يجب أن نطمئن خلالها لجودة الخدمة وكفاءتها من خلال مبادرة الاتحاد للتمويل المسؤول وحماية العملاء".

جاء ذلك خلال إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان لها أمس الثلاثاء، أنها والبنك المركزي المصري أطلقا إعلانا مشتركا صباح اليوم من القرية الذكية يدعو جهات التمويل المتعددة، وبصفة خاصة التي تزاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والخاضعة لإشراف ورقابة كل منهما، إلى اتباع مُبادرة "التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء".

وقالت الهيئة إن هذه المبادرة، التي يتبناها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف للارتقاء بجودة الخدمات المالية المقدمة في نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية، وذلك بمساندة من وزارة التعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.