أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم صرف نحو 55% من مقررات السلع التموينية لشهر يناير الحالي حتى الآن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال - في بيان اليوم الأربعاء - أن الوزارة ‏تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط ‏رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.

وأضاف أن شركتي الجملة (العامة والمصرية) يضخان يوميًا 4000 طن سكر لمنافذ الصرف ‏و3000 طن زيت يوميًا مناصفة ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة 1 ‏لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة إضافة الى السلع الأخرى التي ‏تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.

وأشار كمال إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وجه بتشديد ‏الرقابة على منافذ الصرف التي تقارب إلى 40 ألف منفذ بين المجمعات ‏الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمنتشرة بمحافظات ‏الجمهورية.‏

وأكد أن ملف الأمن الغذائي من الملفات التي ‏توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، وهناك جهود كبيرة تبذل ‏باستمرار للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشيرًا ‏إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية تعدى في أغلبها 5 أشهر.