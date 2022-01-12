قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ هناك الكثير من الدول سيستمر حالها على الوضع الراهن لسنوات طويلة مقبلة ما يتم إنشاء بنية أساسية قارية ضخمة لإفريقيا.



وأضاف خلال جلسة شركاء التنمية التي عُقدت على هامش منتدى شباب العالم المقام حاليًّا في مدينة شرم الشيخ، أنّ الدول (الكبرى) التي تعهّدت بدفع 100 مليار جنيه لمواجهة آثار تغير المناخ يمكنها المشاركة في إنشاء هذه البنية باعتبار أنّ إفريقيا هي الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.



وأشار إلى أن البنية الأساسية لن تقتصر على الطرق والسكة الحديد والكهرباء فقط لكنّها ستشمل كل القطاعات، مقترحًا أن يتولى البنك الدولي وخبراؤه هذا المشروع الذي سيخدم مفاهيم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة.



وتابع: "أنا كدولة بيتعمل عندي مشروع بـ 10 مليارات دولار أوقع عليهم بتكلفة مالية كائتمان عليَّ.. هذا الأمر يحقق دفعة قوية للبنية الأساسية في القارة، ومن ثم فمردود هذا الأمر سيكون إيجابيًّا سواء على المناخ أو محاربة الفقر أو حقوق الإنسان".