تحدث بغداد بونجاح، مهاجم المنتخب الجزائري، عن تعادل "الخضر" مع منتخب سيراليون سلبيا في افتتاح مشوار "بطل القارة" للحفاظ على لقب الأميرة الإفريقية كأس الأمم، مشيرًا إلى أن المباراة جعلتهم يدركون صعوبة المهمة.

ورفع التعادل رصيد المنتخب الجزائري في سلسلة اللاهزيمة إلى 35 مباراة معادلا رقم إسبانيا والبرازيل وخلف إيطاليا صاحبة الرقم القياسي بمباراتين.

وبدأ بونجاح تصريحاته التي نقلتها موقع "النهار" الجزائري، قائلا: "الكرة رفضت دخول مرمى سيراليون، قدمنا أداء قوي ونجحنا في خلق الكثير من الفرص على المرمى والسيطرة كانت لدينا طوال المباراة".

وأضاف، المهاجم الذي دخل بديلا بالشوط الثاني من المباراة: "لم نكن ننتظر تلك الحرارة والرطوبة، خاصة في ظل التدريبات والتحضيرات التي قمنا بها في نفس التوقيت قبل المباراة بيوم".

وأردف: "حاولنا أن نُسجل منذ الشوط الأول وكل المنتخبات الكبيرة تمر بمثل هذه التعثرات".

وشدد "فعلنا كل شيء أمام سيراليون لكن الكرة رفضت الدخول ولدينا 5 أيام من أجل التحضير لمواجهة غينيا الاستوائية، وسنعمل على تحقيق الـ 6 نقاط من المباراتين المقبلتين".