محمد العرابي: مصر استطاعت وضع القضية الفلسطينية في الصدارة مرة أخرى

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن اختيار الدول التي تشارك في منتدى شباب العالم له مغزى سياسي ومقصود، مشيرًا إلى اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية بشكل كبير.

وأضاف، في تصريحات خاصة لفضائية «الأولى المصرية»، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر استطاعت أن تضع القضية الفلسطينية مرة أخرى في موقع الصدارة والاهتمام، معقبًا: «عندما يرى شباب العالم أن مصر مهتمة بدعوة الرئيس أبو مازن فإن ذلك يلقي الضوء مرة أخرى على أهمية القضية».

ولفت إلى أهمية تواجد الأردن في منتدى شباب العالم، إذ تشكل نموذجًا خاصًا جدًا للعلاقات العربية، مضيفًا أن التجمع الثلاثي لدول العراق والأردن ومصر يعتبر نواة جيدة للعمل العربي المشترك.

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن المنتدى له طابع إنساني، وهو ما يمهد لسياسات أكثر قبولًا وفاعلية في حل المشكلات، لافتًا إلى وضع القضايا السياسية العالمية على أجندة المنتدى.

وذكر أن العالم لم يستطع أن يقف صفًا واحدًا في مواجهة جائحة كورونا، مضيفًا أنه كان من المتوقع أن يكون هناك قدر أكبر من الوفاق بين القوى الكبرى في هذه المرحلة، لكن مشكلات العالم وإعادة تنظيم النظام الدولي جعل الأمر مختلفًا.

واستشهد بكلام الرئيس عبدالفتاح السيسي «دائما المحنة تولد فرص كثيرة»، قائلًا: «أمامنا فرصة كبيرة، وأعتقد الشباب الموجود في شرم الشيخ يستطيع إطلاق بيان قوي يناشد فيه كل زعماء العالم بأن يكون هناك قدر أكبر من التعاون وتقبل الآخر والوقوف صف واحد أمام هذه المحنة».

وانطلقت أمس الأول الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

