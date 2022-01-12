 الكرملين: روسيا تعتبر أي توسع للناتو بمثابة تهديد لها - بوابة الشروق
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الكرملين: روسيا تعتبر أي توسع للناتو بمثابة تهديد لها

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 12 يناير 2022 - 5:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يناير 2022 - 5:04 م
ذكر دمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين الروسي أن بلاده تنظر إلى أي توسع لحلف شمال الأطلسي(ناتو)، على أنه بمثابة تهديد لها، وذلك ردا على تساؤلات حول احتمال انضمام فنلندا للتحالف.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، إن روسيا ترى أن الإبقاء على سياسة "الباب المفتوح" من جانب حلف الناتو بالنسبة لأوكرانيا، يعد تهديدا لها، وأن موسكو تسعى للحصول على ضمانات ملزمة قانونيا بأن أوكرانيا لن تنضم أبدا للحلف".

وسينتظر الكرملين نتيجة محادثات الناتو، اليوم الأربعاء ، ومفاوضات منظمة "الأمن والتعاون" في أوروبا، غدا الخميس، لاستخلاص النتائج، حول الاستجابة الغربية لضماناته الأمنية المقترحة.

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