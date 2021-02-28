تعليم الجيزة: انتهاء امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي

تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة مدارس العميد محمد فوزي الابتدائية، عبد الله بن رواحة الاعدادية بنات، مصطفي كامل الإبتدائية، والوفاء الإعدادية في أخر أيام امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الإجتماعية، وأول أيام امتحانات الصف الأول الإعدادي.

وأكد على توافر أجواء الراحة والهدوء بلجان الامتحانات، والتزام كافة المشاركين في العملية الامتحانية بالدقة، وتفقد أعمال الكنترولات بالمدارس.

وشدد على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي، وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية، لمتابعة سير عملية الامتحان والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، وشدد على عدم دخول الموبايل للجان.