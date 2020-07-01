مقاطة كيبيك الكندية تفرض الضرائب على رافضي تلقي لقاح كورونا

فرضت حكومة كيبيك في كندا، الضرائب، على رافضي تلقي لقاح كورونا، معتبرة غير المُلقحين "عبئًا" على المجتمع، في خطوة جديدة لتشديد الإجراءات ضد أولئك الذين يرفضون التطعيم ضد مرض كوفيد-19.

ووفقا لسلطات المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية، فإن غير الملقحين "عبء" على النظام الصحي، موضحة أن هذه "المساهمة الصحية" تسهم في تحسين الوضع الصحي للوباء، بحسب صحيفة "كابيتال" الفرنسية.

وتضررت كيبيك بشدة من موجة "أوميكرون"، التي تحتل نسبة كبيرة من الإصابات، لذا فإن سلطات المقاطعة لا يريدون تفاقم الوضع.

ووفقًا لرئيس وزراء كيبيك، فرانسوا ليجوليه، فإن 10% من سكان كيبيك، الذين لم يتلقوا أي جرعة لقاح حتى الآن، يجب ألا "يؤذوا" 90% ممن تم تطعيمهم.

وأوضح رئيس وزراء كيبيك أنه إذا كان البالغون غير المحصنين يمثلون 10% فقط من السكان، فإنهم يمثلون 50% من الأشخاص في العناية المركزة، مشيرًا إلى أنها حالة "مروعة".

وتابع: "لن يتم تطبيق هذه الضريبة على الأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية"، وأضاف: "أتفهم وأشعر بهذا السخط تجاه الأقلية غير الملقحة، لكن الضريبة لتسد مستشفياتنا أزمتها".

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن أن "كيبيك، التي وضعت مرة أخرى تدابير تقييدية للغاية لمحاربة موجة أوميكرون، هي واحدة من الأماكن الأولى التي تفكر في فرض ضرائب محددة على أولئك الذين يرفضون اللقاح، في محاولة لوقف الموجة الجديدة، وذلك بعدما أعادت كيبيك فرض العديد من القيود منذ 31 ديسمبر، بما في ذلك حظر التجول من الساعة 10 مساءً وحظر التجمعات الخاصة".

وقبل أيام قليلة، أعلنت كيبيك بالفعل أنه سيتم حظر بعض الأعمال غير الأساسية على الأشخاص غير الملقحين، بدءًا من متاجرها التي تبيع الكحول والقنب.