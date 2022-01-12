قالت الفنانة نور، إنها تأقلمت على الحياة في مصر، وذلك بعد تعرضها للعديد من المواقف المحرجة فور استقرارها في مصر.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة» عبر فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن مصر تستقبل جميع الفنانين ولا تغلق أبوابها أمام أي أحد من الدول العربية أو الاجنبية، مشيرةً إلى أن لها أصدقاء استقبلوها في منازلهم وتعتبرهم أشقائها.

واستكملت، أنها في بداية الأمر وأثناء تصويرها بعض الإعلانات مكثت في مصر لمدة أسبوعين ثم بعد ذلك أحبت أن تمكث لمدة أطول، متابعة: «بدأت أكون أصدقاء فور وصولي لمصر ومن حظي أنني حظيت بأصدقاء استقبلوني في منازلهم، عمري ما حسيت أني خايفة أو أني مش في بلدي».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نور هو مسلسل ضل راجل، الذي جمعها للمرة الثانية مع النجم ياسر جلال بعد مسلسل رحيم، وتم عرضه في رمضان 2021.