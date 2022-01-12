المملكة المتحدة تخفض تقديراتها لنمو السكان حتى عام 2030

خفض المكتب البريطاني للاحصاءات الوطنية تقديراته للنمو السكاني خلال الأعوام الـ10 المقبلة بنحو 600 ألف نسمة.



وتوقع مكتب الاحصاءات الوطنية زيادة بنسبة 3.2% في عدد السكان خلال الفترة بين 2020 و2030، وتشير التقديرات إلى وصول عدد السكان إلى 69.2 مليون نسمة في عام 2030 مقارنة بـ67.1 مليون نسمة في منتصف عام 2020 .



ويعد معدل النمو أقل من تقديرات عام 2018، حيث سيقل عدد السكان المتوقع بمقدار 600 ألف شخص بحلول عام 2030، و1.8 مليون شخص بحلول منتصف عام 2045.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيمس روباردز رئيس قسم السكان وتقديرات الأسر في مكتب الإحصاءات الوطنية، قوله: "في ظل توقعات زيادة عدد الوفيات وتراجع عدد المواليد، من المتوقع أن تلعب الهجرة الدولية دورا متزايدا في نمو السكان".