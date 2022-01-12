مصرع عامل سقط به أسانسير مستشفى في إمبابة

لقى عامل مصرعه متأثرا بجراحه، بعدما سقط به أسانسير من الطابق الثالث بمستشفى التحرير العام في إمبابة، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط أسانسير داخل مستشفى التحرير العام بإمبابة ووجود حالة وفاة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين حدوث تعطل داخل الأسانسير أثناء وقوفه في الطابق الثالث؛ ما أدى إلى سقوطه فجأة، وأسفر عن مصرع ما بداخله "عامل" متأثرا بجراحه، ونُقلت الجثة إلى المشرحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.