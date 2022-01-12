رفع 100 طن مخلفات وتراكمات من قرى مركز ومدينة طهطا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، برئاسة الدكتورة فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية، حملات النظافة المكثفة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة، بمشاركة عدد كبير من معدات الوحدات القروية ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا و أسفرت الحملات عن رفع حوالي أكثر من 100 طن مخلفات وتراكمات بقرية القبيصات وترعة الجرجاوية بمجلس قروي نزلة القاضي.

وقالت الدكتورة فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز طهطا، إننا نواصل استمرار أعمال النظافة يوميا بجميع الورديات ورفع المخلفات والتراكمات سواء بمدينة طهطا أو المجالس القروية التابعة لها وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.