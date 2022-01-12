الخارجية الفلسطينية: نتابع مع جهات دولية مُختصة واقعة استشهاد مُسن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها ستتابع جريمة تنكيل قوات الاحتلال بمسن فلسطيني ما أدى إلى استشهاده، مع الجهات الدولية المختصة وفي مقدمتها لجنة التحقيق المستمرة المُنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن جريمة قوات الاحتلال البشعة بحق المسن عمر أسعد (80 عامًا)، بعد أن اعتقلته واحتجزته مكبلا واعتدت عليه وتركته مع أربعة مواطنين آخرين في منزل قيد الإنشاء في البلدة، حتى ارتقى شهيدًا هي امتداد لهمجية قوات الاحتلال وجرائمها، سواء في اقتحامها البلدات والقرى الفلسطينية في ساعات متأخرة من الليل، أو ترهيبها المواطنين المدنيين العُزل الآمنين في منازلهم بمن فيهم المرضى وكبار السن والأطفال، أو عمليات القمع والتنكيل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني الأعزل وسرقتها متى يشاؤوا وكيفما يشاؤوا.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة، خاصة في ظل التعليمات الجديدة التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال للجنود والتي تسهل لهم إطلاق النار وقتل الفلسطيني كأحكام إعدام مسبقة وجاهزة وفقا لتقديرات وأهواء وأمزجة عناصر جيش الاحتلال، الذين تحولوا إلى آلات متحركة للقتل دون أن يشكل المواطن الفلسطيني أي تهديد أو خطر على حياتهم.