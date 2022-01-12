توقعات بأن تصل الصادرات غير النفطية السعودية إلى 265 مليار ريال بنهاية 2021

توقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، أن تصل قيمة الصادرات غير النفطية للمملكة بنهاية عام 2021 إلى نحو 265 مليار ريال (الدولار يعادل 75. 3 ريال).

وأوضحت الهيئة، في تقرير، أنها تتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات غير النفطية في الربع الرابع من 2021 نحو 70 مليار ريال.

وأشارت إلى أن الصادرات غير النفطية سجلت أعلى رقم في تاريخها في الفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر من عام 2021، بقيمة 7. 194 مليار ريال، وذلك مقابل 6. 145 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأضافت الهيئة، أن حجم الصادرات ارتفع إلى 7. 51 مليون طن، مقارنة بنحو 5. 50 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020.