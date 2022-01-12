 بعد علاقة لمدة 8 سنوات.. الإعلامي البريطاني سايمون كاول يعرض الزواج على صديقته لورين سيلفرمان - بوابة الشروق
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بعد علاقة لمدة 8 سنوات.. الإعلامي البريطاني سايمون كاول يعرض الزواج على صديقته لورين سيلفرمان

د ب ا
نشر في: الأربعاء 12 يناير 2022 - 10:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 يناير 2022 - 10:01 ص

ذكرت تقارير اليوم الأربعاء، أن الاعلامي البريطاني سايمون كاول -62 عاما- عرض الزواج على صديقته لورين سيلفرمان -44 عاما- بعد علاقة دامت ثمانية أعوام.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن سايمون تقدم بعرض الزواج أثناء تواجدهما في باربادوس خلال عطلة العام الجديد مع ابنهما إريك -7 أعوام- وابن لورين، آدم 16 عاما-.

وقال مصدر: "لورين تفاجأت بهذا العرض، ولم تكن تتوقع إطلاقا أن يطلب سايمون الزواج منها. لقد بكت ومن الواضح أنها وافقت على الفور".

وأضاف: "لورين كانت بجانب سايمون خلال الأعوام الماضية، وساندته عندما تعرض لكسر في الظهر، على الرغم من أن سايمون لم يكن من النوع الذي يرغب في الزواج، فإنه أدرك أنه قابل امرأة أحلامه، ولا يمكن أن يشعر بسعادة أكبر من ذلك".

وكان سايمون قد التقى بلورين وهى لا تزال متزوجة من رجل الأعمال اندرو سيلفرمان.

وخرجت علاقتهما للنور- وتغيرت حياة سايمون - في نهاية يوليو 2013 عندما كشفت أنباء عن حمل لورين.

وكان سايمون قد قال في وقت سابق إنه "لا يؤمن بالزواج".

 


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