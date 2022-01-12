تنطلق اليوم فعاليات كأس الرابطة للأندية المحترفة، أحدث بطولات الكرة المصرية، وذلك بـ 3 مواجهات قوية لحساب المجموعة الأولى، إذ يحل فيوتشر ضيفًا على إيسترن كومباني، ويستضيف المصري البورسعيدي فريق مصر المقاصة، بينما يكون بيراميدز على موعد شرس بمواجهة الاتحاد السكندري.

وتشهد الثانية والنصف عصرًا مباراتي فيوتشر أمام إيسترن كومباني على ملعب بترو سبورت والمصري أمام المقاصة على ملعب الجيش ببرج العرب، حيث يسعى الرباعي لتحقيق انطلاقة قوية والحصول على 3 نقاط ثمينة في ظل السعي نحو حجز بطاقة وحيدة للتأهل للدور الربع النهائي.

ويبحث فيوتشر المنتشي من تعادله الثمين الأخير أمام الأهلي في مسابقة الدوري عن تكرار ما فعله أمام إيسترن كومباني من قبل، حيث سبق وأن تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من المسابقة، بينما يبحث أبناء المدرب علاء عبد العال عن تحقيق أول انتصار هذا الموسم، حيث خاض الفريق 8 مباريات خسر 7 منهم وتعادل في واحدة.

أما المصري فيبحث عن تحقيق انتصاره الثاني على التوالي أمام مصر المقاصة هذا الموسم بعدما تغلب عليه في الدوري العام بنتيجة 3-2، إلا أن الضيوف يسعون نحو تحقيق انتصار غائب على الفريق البورسعيدي منذ عام وأكثر، إذ كان الانتصار الأخير لأبناء الفيوم في أغسطس عام 2020.

وفي الخامسة مساءً، سيسعى الاتحاد السكندري لاستغلال غيابات بيراميدز، الذي يفتقد كلا من عبد الله السعيد ورمضان صبحي لمشاركتهما مع المنتخب في كأس الأمم، بجانب إصابة محمد حمدي وإبراهيم عادل، من أجل تحقيق الانتصار "الأهم" في مباريات تلك المجموعة على ملعب الدفاع، باعتبار أن صاحب الأرض هو واحد من المرشحين لنيل اللقب، وتم وضعه على رأس تلك المجموعة خلال قرعة البطولة.

ونجح بيراميدز هذا الموسم من التغلب على الاتحاد السكندرية بثلاثية نظيفة على نفس الملعب، بعدما نجح أيضًا من الفوز عليه الموسم الماضي بهدفين دون رد في الجولة الـ 18، إلا أنه خسر في الجولة الافتتاحية بهدفين لهدف على ملعب الدفاع الجوي.

وتُقام منافسات كأس الرابطة بمشاركة 18 فريقًا تم تقسيمهم على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق يتنافسون فيما بينهم بنظام الدور الواحد، ليتأهل المتصدر فقط بجانب أفضل وصيف في المجموعات الثلاث.

وأعلنت رابطة الأندية في وقتٍ سابق السماح بحضور الجماهير في تلك البطولة بعدد ألف مشجع لكل فريق، بجانب تطبيق تقنية الفيديو في جميع المباريات، على أن يحصل الفائز باللقب الأول على مليون ونصف المليون جنيه، والوصيف يحصل على مليون جنيه، بالإضافة لـ 100 ألف جنيه سيحصل عليها كل فريق مشارك.