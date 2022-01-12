ثقافة أسيوط تنظم ندوة وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في المجتمع وأمراض الشتاء

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة أسيوط، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث عقد بيت ثقافة منفلوط محاضرة تثقيفية بعنوان "كيفية الوقاية من أمراض الشتاء" بمقر الموقع، وناقشت فيها دعاء جمال حلمي مسئول التثقيف الصحي بإدارة منفلوط الصحية، الأسباب المباشرة لجعل الجسم عرضة لأمراض الشتاء وأهمها ضعف الجهاز المناعي منه بسبب الحروق، الجروح، واتباع نظام غير صحي وعادات غير سليمة، وما يجب عمله للوقاية من جميع الأمراض، منوهة: "عدم المبالغة في أخذ المضاد الحيوي لأننا بذلك ندعم الجراثيم التي في الجسم ويجب اتباع نظام غذائي صحي".

فيما عقد قصر ثقافة الغنايم ندوة تثقيف علمى بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعى والتكنولوجيا وتأثيرها على العملية التعليمية"، بمقر قصر ثقافة الغنايم حاضرها ياسر النجدي، والذي بدأ حديثه عن أهمية شبكات التواصل الاجتماعي بالنسبة للطلاب والمدرسين على حد سواء.

وقال إن هذه الشبكات تعتبر اختصار للجهد والوقت لأنها تساعد المعلمين على التواصل مع الطلاب في أي مكان بعيداً عن تواجدهم داخل الفصول.

كما أشار إلى أهمية منصات الوسائط الاجتماعية للطلاب وأن وسائل التواصل الاجتماعي نوع من أرشيف الأفكار يمكن الرجوع إليها في أي وقت.